2020/10/22 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الافتراضي للدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة في القاهرة، اليوم الخميس، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020.



وقال الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين إن الدول الأعضاء في المنظمة تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة من حيث القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ودورات مجلس وزراء الخارجية، والمؤتمرات القطاعية ذات الصلة […]

التدوينة المؤتمر الإسلامي تعقد الاجتماع الأول لمجلس منظمة تنمية المرأة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الإسلامي تعقد الاجتماع الأول لمجلس منظمة تنمية المرأة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الإسلامي تعقد الاجتماع الأول لمجلس منظمة تنمية المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).