2020/10/22 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن صفقة فساد كبيرة بمخازن وزارة التجارة لزيوت منتهية الصلاحية مستوردة منذ 2009 وتقدر بأكثر من 66 مليار دينار.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “معلومات وصلت الى لجنة النزاهة عن وجود كميات من الزيت الفاسد المنتهي الصلاحية في مخازن وزارة التجارة مستورد منذ 2009”.

واضاف ان “تلك الزيوت تم استيرادها بأكثر من 66 مليار دينار وفاسدة وعليها شبه فساد وتم حجزها بالمخازن وتركت منذ حينها”، مشيرا الى ان “حجم الكميات يقدر بأكثر من 30 الف طن”.

واوضح المياحي ان “تلك الكميات التالفة بيعت الان بشكل غامض وهي منتهية الصلاحية بثلاث مليارات دينار ضمن صفقة فساد اخرى”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اكبر صفقة فساد لزيوت منتهية الصلاحية في مخازن التجارة بقيمة 66 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اكبر صفقة فساد لزيوت منتهية الصلاحية في مخازن التجارة بقيمة 66 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).