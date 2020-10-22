الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في موسكو

2020/10/22 | 18:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس عن إحباط هجوم إرهابي في العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها اعتقال شخص من مواليد عام 1999 ومن أبناء إحدى دول آسيا الوسطى، كان يخطط لتنفيذ هجوم على إحدى مؤسسات الحكم في العاصمة ثم السفر إلى إحدى النقاط الساخنة في الشرق الأوسط للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية.

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ الإرهابي الموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة والإرشادات الخاصة بهذا الشأن وكذلك شريط فيديو أعلن فيه المعتقل مبايعته لقادة الإرهابيين.



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