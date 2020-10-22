صور| بين المنزل الملكي و10 داوننغ ستريت.. مباحثات الكاظمي في لندن

2020/10/22 | 18:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأجرى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الخميس، مباحثات مع الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في لندن.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، 22 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "الكاظمي التقى ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في قصر كلارنس هاوس الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى بريطانيا".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، وكذلك تطوير آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، في مجالات متعددة"، موضحًا أن "اللقاء بحث أيضًا مناقشة بعض المبادرات التي تصب في تعزيز التعايش والسلم المجتمعي وحماية البيئة، وقد جرى مناقشة بعض الخطوات بهذا الشأن".

وحول تفاصيل الاجتماع مع جونسون في 10 داوننع ستريت، مقر الحكومة البريطانية، أشار المكتب الحكومي، إلى أن اللقاء، الذي جاء في إطار الجولة الأوروبية للكاظمي، شهد "بحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

كما شهد اللقاء، وفق البيان، "الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضًا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون استراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".

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