كورونا يدخل وزيرة خارجية بلجيكا في العناية المركزة

2020/10/22 | 18:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أصيبت وزيرة خارجية بلجيكا، صوفي ويلميس، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، في وقت تواجه فيه البلاد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا الذي يسبب هذا المرض.

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