المالية النيابية ترد على تصريح ملا طلال: اشهار بالافلاس وفشل في تامين الرواتب

2020/10/22 | 18:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ردت اللجنة المالية النيابية، مساء الخميس، على تصريح المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، والخاص بربط توزيع رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون العجز المالي.

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