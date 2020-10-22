أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاهها

2020/10/22 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اتهمت أذربيجان جارتها أرمينيا بإطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه مناطق جبالا وسيازان وكردامير على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن قوات الدفاع الجوي، التابعة لها، اعترضت الصواريخ الستة وأسقطتها، ولم تبلغ أذربيجان عن سقوط ضحايا.



ونفت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إطلاق الصواريخ، وقالت إن […]

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