2020/10/22 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور صباح هوارمي مدير صحة السليمانية، على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية للحد من ارتفاع نسب الاصابات والوفيات بفايروس كورونا.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب الكورد بمجلس النواب، حول ارتفاع نسب الاصابات بكوفيد19 في السليمانية، اليوم الخميس: انه من الضروري ومن الواجب علينا مواجهة ارتفاع نسب الاصابة بفايروس كورونا في السليمانية، موضحا انه طالب النواب الكورد بايصال صوته الى بغداد، وان النواب الكورد تعدهوا بتنفيذ طلبه.

واضاف: ان على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، عن طريق ارتداء الكمامات والقفازات والابتعاد عن الاماكن المزدحمة، مشيرا الى انه في حال عدم التزام المواطنين بتلك الاجراءات فسيؤدي ذلك الى ارتفاع نسب الوفيات بشكل أكبر، وسيكون في كل منزل في السليمانية ضحية للفايروس المستجد.

من جانبه قال الدكتور بختيار شاويس عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال المؤتمر الصحافي: ان عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، وترويج بعض الجهات لعدم وجود فايروس كورونا من الاسباب الرئيسية التي ادت الى تفشي كوفيد19.

واضاف شاويس: اننا وكما قدمنا مسبقا الدعم للقطاع الصحي، سنعمل في الوقت الحالي كذلك وبجهود حثيثة لمساعدة ودعم السليمانية.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صباح هورامي: ضحية لكورونا في جميع منازل السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صباح هورامي: ضحية لكورونا في جميع منازل السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).