الشابندر يدعو الكاظمي لتوضيح المكاسب التي حققها في جولته الاوربية

2020/10/22 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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دعا السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوضيح المكاسب التي جناها العراق من جولته الاوربية.



وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، اليوم “عند عودته بالسلامة الى العراق مع الوفد المرافق له من المفيد ان يوضح السيد رئيس الوزراء الى الشعب العراقي و القوى السياسية المتوفرة حاليا ما […]

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