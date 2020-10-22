الكاظمي يلتقي الأمير تشارلز في لندن (فيديو)

2020/10/22 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، الأمير تشارلز،

ولي العهد البريطاني أمير ويلز، في قصر

كلارانس هاوس الملكي بلندن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبري

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