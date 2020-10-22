وزير الخارجية العراقي يتحدث عن اتفاق

2020/10/22 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين،

اليوم الخميس، إن قرار واشنطن بسحب

سفارتها من بغداد موجود ولكنه مجّمد،

مبينا أن قرار إعادة انتشار القوات

الأمريكية من العراق، كان نتيجة اتفاق

بين بغداد وواشنطن.

و

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