ديالى: ’مراسلات السعدية’ تخفق في إنشاء مستشفى كرفاني.. الصحة تعتذر!

2020/10/22 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدمت دائرة صحة محافظة ديالى، اعتذارها عن إنشاء مستشفى "كرفاني" في ناحية السعدية، وذلك لعدم موافقة مديرية البلدية على تخصيص قطعة أرض للمشروع حتى اللحظة، رغم مفاتحتهم بالأمر. وذكرت صحة ديالى، بحسب وثيقة اطلع عليها "ناس" الخميس (22 تشرين الأول 2020)، أنه "تم مفاتحة مديرية السعدية بموجب كتابنا ذو العدد (36186) في 20/9/2020 المتضمن طلب عدم ممانعتهم من إنشاء مستشفى كرفاني على قطعة أرض والبالغ مساحتها (16 دونم و 8 أولك و75 متر مربع)، والمخصصة الى دائرتنا".

وأضافت الوثيقة، أنه "تم تكليف المهندس (صالح خضير محمود) بمتابعة الاجراءات معكم إلا أنه لم يتم تزويدنا بعدم الممانعة لغاية تاريخ اليوم الموافق 18/10/2020 على الرغم من متابعة الموضوع اعلاه".

وأكدت الوثيقة أنه "استناداً إلى ما تم الاشارة إليه فإننا نعتذر عن تنفيذ المشروع في ناحيتكم لعدم تخصيص الأرض".

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