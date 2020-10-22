2020/10/22 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



دافع البابا فرنسيس عن حق الأزواج المثليين في العيش ضمن “اتحاد مدني” يحميهم قانونا، ووصفهم بأنهم “أبناء الرب”.



وأعلن البابا الأرجنتيني في فيلم وثائقي عن حياته عُرض الأربعاء في مهرجان روما السينمائي، أن المثليين جنسيا لهم الحق في أن يعيشوا في أسرة، وأنهم “أبناء الرب ولهم الحق بتكوين عائلة”.



وقال البابا في الفيلم الوثائقي […]

التدوينة بابا الفاتيكان يؤيد حق المثليين بالارتباط المدني ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابا الفاتيكان يؤيد حق المثليين بالارتباط المدني ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابا الفاتيكان يؤيد حق المثليين بالارتباط المدني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).