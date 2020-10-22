عاجل | الكاظمي من لندن: ‏سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه

2020/10/22 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي من لندن: ‏سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه.

– المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية .

– المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: اللقاء بحث ايضاً الاتفاق على المزيد من التعاون والمضي قدما لتعاون إستراتيجي.

– الكاظمي من لندن: ‏هذه الجولة تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقاء وحلفاء ساهموا في الحرب على داعش.

– الكاظمي: بالإمكان أن يلعب العراق دورا إيجابيا في التهدئة.

– الكاظمي: ‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح.

– الكاظمي: ‏سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه.

– وزير الدفاع من لندن: الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مهامها وصولاً إلى تحقيق الإنتخابات المبكرة

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