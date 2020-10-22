الاتحاد الإسباني يُعلن حكم الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

2020/10/22 | 18:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن اسم حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأسندت لجنة الحكام الإسبانية إدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للحكم الدولي، خوان مارتينيز مونويرا.

ووضعت اللجنة الحكم، خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، لإدارة غرفة تقنية الـ VAR خلال المباراة.

ويحتل ريال مدريد قبل المباراة المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يأتي برشلونة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وتقام المباراة بين الفريقين الكبيرين يوم، السبت المقبل، على ملعب “كامب نو” في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.



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