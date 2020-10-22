ترامب يسخر من حملة اوباما لدعم بايدن

2020/10/22 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحملة التي بدأها الرئيس السابق باراك أوباما لتأييد المرشح الديمقراطي جو بايدن وقال ترامب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “أوباما يقوم بحملة من أجلنا.



في كل مرة يتحدث ، يأتي الناس إلى جانبنا”.



وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد بدأ امس الأربعاء حملة ميدانية لدعم […]

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