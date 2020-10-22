العراق يعلن عن اتفاق لتشغيل الخط الجوي مع أوروبا

2020/10/22 | 18:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.

وقالت وكيل شركة في مدينة فرانكفورت الألمانية بلسم السامر في تصريح، 22 تشرين الأول/أكتوبر، إن "العمل قد أعيد بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق، عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (آير إكسبلور) التشيكية".

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من المستفيد من حظر "الطائر الأخضر" أوروبيًا؟

وأضافت السامر، أن "الشركة ستقوم اعتبارًا من بداية كانون الأول/ديسمبر المقبل بإطلاق أربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن"، مبينة أن "التوقيع على العقد الجديد جاء على هامش زيارة وزير النقل الأخيرة إلى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمي".

وتعجز شركة الخطوط الجوية العراقية، منذ عام 2015، عن تحقيق المتطلبات التي تشترطها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "EASA"، لرفع الحظر عن الطائر الأخضر.

فشلت الخطوط الجوية العراقية على مدى 5 سنوات من تحقيق شروط الوكالة الأوروبية لرفع الحظر طيرانها في أوروبا

وتجري "EASA" مراجعة دورية كل 6 أشهر للشركات المحظورة، لتقرر رفع أو إبقاء الحظر بعد ورود طلب منها للقيام بتدقيق حالتها، حيث أعلنت في 18 حزيران/ يونيو 2018، استمرار حظر الخطوط الجوية العراقية من الطيران فوق الأجواء الأوربية وفق آخر قائمة أصدرتها.

وتشير رابطة الطيارين العراقيين، إلى أن الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية مستمر، بسبب "إهمال" التحذيرات الموجهة من سلطة الطيران الأوروبي لشركة الخطوط العراقية عبر سلطة الطيران العراقي، مبينة وفق بيان لها أن "التحديث الجديد للحظر سمح للأوربيين بدخول الطائرات العراقية إذا كانت تحت رخصة تشغيل لطرف ثالث".

إزاء ذلك، يؤكد مراقبون وخبراء في مجال الطيران أن متطلبات EASA، ليس معقدة بالدرجة التي تستغرق كل هذه المدة، في ظل إجراء المنظمة مراجعة دورية بناءً على طلب الشركة المحظورة، وهو ما يثير تساؤلًا عن سبب عدم الاستعانة بخبراء من دول أخرى، لرفع الحظر وتوفير الأموال، مقابل إهمال قد يدعو سلطات طيران دول أخرى إلى حظر الطائر الأخضر.

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