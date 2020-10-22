إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتجاوز الـ16 ألفا لأول مرة

2020/10/22 | 18:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجلت السلطات الصحية في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي زيادة قياسية في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، برصد أكثر من 16 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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