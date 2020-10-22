بلدية الرصافة: أكملنا الاستعدادات للموسم الشتوي المقبل.. باستثناء بعض الأمور

2020/10/22 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت دائرة بلدية الرصافة في العاصمة بغداد، الخميس، اكتمال الاستعدادات للموسم الشتوي المقبل من حيث السحب وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، باستثناء بعض الأمور البسيطة التكميلية للمحطات.

وذكر مدير عام الدائرة، أحمد خوام، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، إن "استعداداتنا للموسم الشتوي القادمة متكاملة، حيث أن امانة بغداد لم تسجل أي حالة فيضانات منذ أكثر من 4 سنوات مضت أي منذ عام 2016 لغاية 2019، وأنما حدثت بعض الطفوحات البسيطة، وتم معالجتها آنيا".

وأكد خوام، "جاهزية عمل 5 خطوط طوارئ، فضلا عن جاهزية محطات الإنفاق للعمل في موسم الأمطار"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع أمانة بغداد من خلال بعض الأمور البسيطة عند هطول الأمطار، منها تقليل صرف المياه الزائدة عن الحاجة، فضلا عن بعض حالات غسل السيارات، لأنه سيشكل ضغطا على منظومة الصرف الصحي، في هذه الأوقات".

وأضاف المسؤول، أن "موسم الأمطار ومنظومة المجاري، ومنظومة الصرف الصحي، تتألف من عدة شقوق، الموضوع الاول هو نسبة جاهزية محطات الصرف الصحي ومحطات تصريف مياه الأمطار".

وأوضح، أن "نسبة الجاهزية لدينا تبلغ 90 بالمئة، حيث أن كل الأعمال الخاصة بالسحب وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي جاهزة، باستثناء بعض الأمور البسيطة التكميلية للمحطات، وهي في طريقها الى أن تكون نسبة الجاهزية 100 بالمئة لدى هطول الامطار".

وأشار خوام، إلى أنه "في مجال تنظيف الخطوط، نسبة الاستعداد 90 بالمئة"، مبينا أن "جميع الخطوط داخلة في خطة تنظيف، وبنسب متقدمة، وحاليا في مرحلة التسليك للخطوط الرئيسة والفرعية"، مؤكدا أن "نسبة جاهزيتها عند هطول الأمطار ستكون 100 بالمئة".

وبين، أنه "تم انجاز آخر تخسف حاكم بنسبة 100 بالمئة، أما نسبة انجاز التخسفات غير الحاكمة هي 95 بالمئة"، منوها إلى "وجود تخسفين، الأول منها في منطقة شارع النضال، وهي بطريقة الحفر المخفي، وبالتالي هي تحتاج إلى قضايا فنية ومكائن خاصة، حيث تم ربط الأنابيب الخاصة بأعمال التخسف، أما أعمال الحفر ومد الأنبوب، في طريقها خلال هذه الأيام ستنجز".

وتابع: "أما نسبة جاهزية الآليات الخاصة بأعمال معالجة تصريف منظومة المجاري عند هطول الأمطار هي 90 بالمئة، وحاليا في مرحلة تجهيز الإطارات والبطاريات لبعض الآليات، من أجل أن تعمل بنسبة 100 بالمئة".

A.A

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