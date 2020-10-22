استئناف العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

2020/10/22 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا اعتبارا من بداية كانون الأول المقبل.

ونقلت وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، عن وكيل الشركة في مدينة فرانكفورت الألمانية، بلسم السامر، قوله إنه "تم إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (اير اكسبلور الجيكية) والتي ستقوم اعتبارا من بداية كانون الأول المقبل باطلاق اربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن".

وأضاف السامر، أن "التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل الأخيرة الى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمي".

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