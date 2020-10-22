محامو حملة ترامب يتبرعون له بـ50 دولارا ولبايدن بـ90 ألف دولار

2020/10/22 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أظهر تحليل لوكالة “رويترز” أن محامين من شركة جونز داي، وهي الشركة التي تقدم المشورة لحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، تبرعوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، أكثر مما تبرعوا له.

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