الموسوي يتنازل للربيعي عن رئاسة اتحاد الجودو

2020/10/22 | 18:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قرر رئيس اتحاد الجودو سمير الموسوي، التنازل عن رئاسة الاتحاد لصالح عدي الربيعي.

وقال مصدر مقرب من الموسوي لـ /المعلومة/ إن “سمير الموسوي قرر التنازل عن رئاسة اتحاد الجودو لعدي الربيعي، ليصبح هناك اتحاد واحد للعبة بدلاً من اتحادين”.

واوضح أن “تنازل الموسوي قد جاء مقابل حصوله على تمثيل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية حسب اتفاق وقع عليه بحضور رئيس اللجنة رعد حمودي”.

يذكر ان القضاء العراقي قد اصدر قراراً بشرعية رئاسة الربيعي لاتحاد الجودو.

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