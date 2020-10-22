قلق على سلامة صحفيين عراقيين بعد إقحام أسمائهم في قضية أمنية خطرة

2020/10/22 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة.. اعرب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين عن “قلق بالغ وعميق” على سلامة “عدد من الصحفيين العراقيين البارزين الذين وردت أسماوهم في ما زعم أنه محادثة بين الكاتب والخبير الشهيد هشام الهاشمي.



وشخص لم يتسن معرفة هويته يشير فيه الى ماتزعم المحادثة أنهم جزء من خلية تحريض”.



واعرب المرصد عن اسفه بأن […]

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