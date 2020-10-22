بريطانيا تحشد الدعم الدولي لاصلاح الاقتصاد العراقي

2020/10/22 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/ أعلنت المملكة المتحدة تحشيدها الدعم الدولي لاصلاح الاقتصاد العراقي .



من خلال إطلاق مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق في لندن .



جاء ذلك في تغريدة للسفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي تابعته المستقلة أطلقت المملكة المتحدة والعراق مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق في لندن لحشد الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية.



pic.twitter.com/mkNQhF81h8 — Stephen […]

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