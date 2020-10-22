موجة امطار مقبلة للعراق ستكون بضيافة مناطق على حساب اخرى… هذه اوقاتها وتفاصيلها

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تشير التوقعات الجوية إلى إمكانية حدوث موجة امطار مطلع الشهر المقبل.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم بمطار البصرة صادق عطية على صفحته بموقع فيس بوك “نتوقع حالة جوية ممطرة ستؤثر على بعض مناطق البلاد بداية الشهر المقبل”

ونشر العطية خارطة تشير الى إمكانية حدوث موجة امطار شمال وغرب البلاد.

ونشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم الخميس، ويوم غد الجمعة، ويوم السبت.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن “المنطقة الوسطى سيكون طقسها اليوم صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، بينما يوم غد الجمعة، ويوم السبت، سيكون الطقس فيها صحواً، مع ظهور بعض الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة”.

وأشارت الهيأة إلى أن “الطقس في المنطقة الشمالية اليوم، سيكون صحواً ودرجات الحرارة أيضاً مقاربة ليوم أمس، بينما طقس يوم غد الجمعة ويوم السبت في المنطقة المذكورة، سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، إضافة إلى عدم تغير درجات الحرارة”.

وأوضحت، أن “المنطقة الجنوبية سيكون طقسها اليوم واليومين المقبلين، صحواً، ولا يشهد تغيراً بدرجات الحرارة، في حين أن الرياح ستكون في المنطقة المذكورة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

وبحسب الجداول الصادرة عن الهيأة، أظهرت أن درجات الحرارة في بغداد ستكون 37 مئوية، بينما في أربيل ستكون 33 مئوية، في حين ستكون درجة الحرارة بالبصرة 38 مئوية.

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