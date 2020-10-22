رصد خلل في عمل “إنستغرام” بعدد من دول العالم

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال موقع Downdetector الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت حول العالم، إنه سجل اليوم الخميس مشاكل في عمل الشبكة الاجتماعية “إنستغرام” في العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا.

وجاءت غالبية الشكاوى حول وجود الخلل من المستخدمين في الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وبريطانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا.

وفي روسيا، جاءت معظم شكاوى المستخدمين من سكان العاصمة موسكو.

ووفقا للموقع، عانى معظم المستخدمين من مشاكل في عرض موجز الأخبار (حوالي 60%)، و17% لم يتمكنوا من مشاهدة مقاطع “الستوري”، وحوالي 21% لم يستطيعوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

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