مجلس النواب يستضيف الكاظمي وعلاوي بجلسة السبت

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو في مجلس النواب، اليوم الخميس، ان المجلس سيستضيف خلال جلسته المقبلة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ووزير المالية الاتحادي علي عبد الأمير علاوي.

وقالت عضو مجلس النواب الدكتور ندى شاكر جودت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب سيتضيف خلال جلسته المقبلة، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ووزير المالية الاتحادي علي عبد الأمير علاوي، لمناقشة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وبينت جودت، ان اللجنة الاقتصادية النيابية ستوجه اسئلة الى وزير المالية الاتحادي حول سلفة الـ 10 ملايين التي اطلقها مصرف الرشيد للموظفين الذين يتزوجون من ثانية، متسائلة كيف تمنح هكذا قروض اذا الحكومة عاجزة عن توفير رواتب الموظفين؟

ورجحت عضو مجلس النواب، ان يتم خلال الجلسة مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى اوروبا، لافتة ان فقرات الجلسة لا تتضمن هذه الفقرة الا انه من الممكن اضافتها.

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم السبت، جلسته رقم 12، فيما يتصدر جدول الاعمال، اكمال الدوائر الانتخابية، واجراء القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، بحسب بيان صدر من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الخميس.

PUKmedia هاميار علي‌

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