السفير البريطاني يعلن انطلاق اجتماع دولي لدعم الاقتصاد العراقي

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعرب السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي عن سعادته بأنطلاق اجتماع دولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق.



وقال هيكي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “إنه لأمر رائع أن نرى اجتماع مجموعة السبع ، صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، واللجنة المالية في البرلمان العراقي لدعم الإصلاح الاقتصادي”.



وشدد على أن “الدعم […]

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