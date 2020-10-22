العراق.. ’’600 ألف فضائي بدوائر الدولة’’.. ما الذي يمنع الإعلان عن عدد الموظفين الكلي؟

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر

جودت، الخميس، إن العراق يعتبر الدولة

الوحيدة في العالم التي لا تعرف عدد

موظفيها، فيما أكدت أن سبب ذلك يعزو إلى

وجود فساد كبير بقضية رواتب الموظفين.

واوضحت جودت،

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