الكاظمي: ‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار وعلينا التحلي بالصبر

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الخميس، أن حكومته تعمل على إجراء

انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب

العراقي وطموحه، فيما اشار الى

ان "الورقة البيضاء" ستحمي الاقتصاد

العراقي من الانهيار.

وذكر الكا

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