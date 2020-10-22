بالفيديو.. الكعبي يدعو روسيا للمساهمة في زيادة سقف الصادرات النفطية للعراق بأوبك+

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب،

حسن الكعبي، الخميس، روسيا للمساهمة في

زيادة سقف الصادرات النفطية للعراق في

"اوبك +" بما يسهم في تجاوز الازمة

المالية.

وقال مكتب الكعبي في بيان، تلقت وكالة

نون الخب

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