قلق في برشلونة من غدر ريال مدريد في الكلاسيكو

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن حالة من القلق داخل غرفة ملابس فريق برشلونة الإسباني من غدر الغريم ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو المقبلة.

ويستعد البارسا لملاقاة ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو في ملعب الكامب نو، عصر السبت المقبل، في لقاء برسم مباريات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة المحسوبة على الريال أن:" غرفة ملابس برشلونة لا تثق فيما أسمته بـ " أزمة ريال مدريد " بعدما خسر الفريق الملكي آخر مباراتين ضد قادش وشاختار دونيتسك الاوكراني في الليغا ودوري ابطال أوروبا على الترتيب".

وأشارت آس إلى ان "النجوم الكبار في غرفة الملابس في البارسا حذروا اللاعبين الشباب وبقية الفريق من التفكير في أن ريال مدريد يعيش فترة صعبة بسبب الخسارة في آخر مباراتين".

ويرى نجوم البارسا أن مجرد التفكير في أن ريال مدريد سيصل للكلاسيكو منهزماً سيكون خطأً كبيراً للغاية، ما يجعل برشلونة مهددًا في تلك الحالة بخسارة اللقاء حتى قبل خوضه.

وتريد غرفة ملابس برشلونة الدخول للكلاسيكو بكامل التركيز ونسيان ما حدث للفريق الملكي قبل مباراة الكامب نو من الأساس.

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