الكاظمي يدلي من لندن بمواقف جديدة بشأن الورقة البيضاء والانتخابات ويدعو للتحلي بالصبر

2020/10/22 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، 22 تشرين الأول، 2020، أن حكومته تعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه.

وذكر الكاظمي في تصريحات من العاصمة البريطانية لندن، وتابعتها (بغداد اليوم)، قائلا :"‏سنعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه".

واضاف :"‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح"، مبينا أن "العراق بإمكانه أن يلعب دورا إيجابيا في تهدئة الصراع بالمنطقة".

واشار إلى أن "جولتنا الأوربية تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقاء وحلفاء ساهموا بالحرب على داعش"، مردفا :"تطوير أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية وهدفنا تذليل المشاكل وعلينا التحلي بالصبر".

ومضى الكاظمي بالقوى :"لا نريد الانجرار إلى أية صراعات في المنطقة"، لافتا إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى قوات عسكرية على الأرض".

وأكد الكاظمي في ذات الوقت إن ‏الحشد الشعبي مؤسسة وطنية عراقية.

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