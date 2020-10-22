الكعبي يدعو القوى السياسية الى التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية في قانون الانتخابات

2020/10/22 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، القوى السياسية كافة الى تغليب المصلحة الوطنية، والتوافق على ما تبقى من النقاط الخلافية في قانون الانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل، في مكتبه اليوم الخميس، رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) سليم الجبوري والوفد المرافق له، لبحث موضوع قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز قانون انتخابات مجلس النواب بما يلبي تطلعات وامال الشعب ويحفظ العملية الديمقراطية في البلاد، اضافة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية ، وضرورة الاسراع في التصويت عليهما لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

ودعا الكعبي، القوى السياسية كافة، الى “تغليب المصلحة الوطنية، والتوافق على ما تبقى من النقاط الخلافية في قانون الانتخابات بما ينسجم مع ارادة ورغبة الشعب العراقي، ويدفع نحو الاصلاح والنهوض بالعراق”.

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