عاجل | نتائج لقاءات الكاظمي بالأمير تشارلز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:

– الكاظمي من لندن: سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه.
– المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية .
– المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: اللقاء بحث ايضاً الاتفاق على المزيد من التعاون والمضي قدما لتعاون إستراتيجي.
– الكاظمي من لندن: هذه الجولة تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقاء وحلفاء ساهموا في الحرب على داعش.
– الكاظمي: بالإمكان أن يلعب العراق دورا إيجابيا في التهدئة.
– الكاظمي: نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء للإصلاح.
– الكاظمي: سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه.
– وزير الدفاع من لندن: الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مهامها وصولاً إلى تحقيق الإنتخابات المبكرة
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