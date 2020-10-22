بالصور: العراق يناقش ازمته الاقتصادية مع 3 اطراف عالمية مؤثرة

2020/10/22 | 19:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعرب السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الخميس، عن سعادته باجتماع العراق مع مجموعة السبع والنقد الدولي لمناقشة ازمته الاقتصادية.وقال هيكي في تدوينة له إنه لأمر رائع أن نرى اجتماع مجموعة السبع ، صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، واللجنة المالية في البرلمان العراقي لدعم الإصلاح الاقتصادي.

واضاف: ان الدعم الدولي حاسم في هذه اللحظة الصعبة للاقتصاد العراقي.

إنه لأمر رائع أن نرى اجتماع مجموعة السبع ، صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، واللجنة المالية في البرلمان العراقي لدعم الإصلاح الاقتصادي.



الدعم الدولي حاسم في هذه اللحظة الصعبة للاقتصاد العراقي.



pic.twitter.com/RQi3a8O7D1

— Stephen Hickey (@sblhickey) October 22, 2020

وكانت المملكة البريطانية المتحدة، قد اعلنت بوقت سابق من اليوم الخميس 22 تشرين الاول 2020، تشكيل مجموعة الاتصال الاقتصادي المعنية بالعراق سعيا لتحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل في العراق.وذكر بيان للخارجية البريطانية، انه سوف تطلق المملكة المتحدة برنامجا ممتدا على مدى ثلاث سنوات وبتكلفة 6 ملايين جنيه إسترليني لتوفير خبرات عالمية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الأمني.واضافت: قبيل اجتماعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (22 أكتوبر/تشرين الأول)، شدد وزير الخارجية دومينيك راب على ضرورة مساندة اقتصاد العراق الذي يواجه صعوبات، والعمل مع الحكومة لأجل تحسين الاستقرار والأمن في البلاد، لضمان التعافي بشكل أفضل من فيروس كورونا.واوضحت، انه بالنظر لارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وتراجع أسعار النفط، بات العراق في حاجة عاجلة لمساعدات دولية.



لذا تعلن المملكة المتحدة برنامجا على مدى ثلاث سنوات، وبتكلفة 6 ملايين جنيه استرليني، لدعم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة هذه التحديات.



هذا البرنامج الجديد يستقي من الخبرات الدولية من القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستقرار في العراق، وإدخال تغييرات اقتصادية حيوية لأجل دفع عجلة النمو.وتابعت الخارجية: كما حشدت المملكة المتحدة المجتمع الدولي لتشكيل مجموعة اتصال اقتصادي معنية بالعراق (“مجموعة الاتصال الاقتصادي”)، والتي سوف تعمل مع الحكومة العراقية لوضع خارطة طريق لتنفيذ التغيير سعيا لوقف الأزمة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ليتمكن الشعب العراقي من تأمين مستقبل أفضل.واوضحت: سوف يُعقد أول اجتماع لمجموعة الاتصال الاقتصادي في وزارة الخارجية والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي علي علاوي، ووزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، وبحضور افتراضي لمشاركين من أنحاء العالم.

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