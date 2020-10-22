بسبب ازمة الرواتب.. انتقادات برلمانية لأداء وزير المالية

2020/10/22 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انتقد اعضاء في مجلس النواب خلال الايام الماضية اداء وزير المالية علي علاوي في ظل ازمة الرواتب، مؤكدين ان المحاسبة قد تتطور الى تصويت نيابي للإقالة.

وذكر عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي،إن "هناك اداء متراجعا لدى وزير المالية وايصال معلومات غير دقيقة للرأي العام ودليل ذلك انه قال ان رواتب ايلول غير متوفرة ولن تتوفر الا بالاقتراض ثم تم توزيع الرواتب دون الذهاب للاقتراض وهذا يجب ان تتم محاسبة الوزير عليه".

واضاف، ان "هناك سوء ادارة في الوزارة، ايرادات النفط 3.3 ترليون دينار لشهر ايلول ومعها 600 مليار من الضرائب ما يعني ان الرقم يقترب من 4 ترليون بينما تحتاج الرواتب 3.7 ترليون دينار وهذا يعني ان الايرادات كافية لتوزيع الرواتب وهذا امر مطمئن ولا داعٍ لتأخيرها".

واوضح، أن "هناك شركات حكومية تجلب ايرادات وتتبع وزارات الكهرباء والنفط والصحة وبالإمكان تمويل رواتبها".

من جانبه ، أكد عضو مجلس النواب، بهاء الدين النوري، أن البرلمان تقدم بطلب لاستجواب وزير المالية، علي علاوي، فيما رجح تصويت أعضاء المجلس على إقالة الوزير.

وقال النوري، في مقابلة متلفزة، ان البرلمان "طلب من حكومة الكاظمي بعدما أرسلت قانون الاقتراض الثاني، أبواب صرف الأموال، حتى يقر النواب قانون الاقتراض الثاني".

واضاف، ان البرلمان سقوم قريبا "بإستجواب وزير المالية، علي علاوي بسبب سوء ادارة الازمة"، مرجحا "تصويت مجلس النواب على اقالته".

كما وانتقد عضو المالية، احمد مظهر الجبوري، ، ما قدمه وزير المالية، على علاوي، من حلول بشأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد واصفا اياها بالعقيمة وبإمكان أي موظف في الوزارة التفكير بها.

وكان وزير المالية علي علاوي، قال الاسبوع الماضي، إن ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن في البلد.

واوضح انها "ستعمل على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيرا وخفض معدلات الاستهلاك".

ا.ح

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