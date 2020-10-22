محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع تراجع قطاع التكنولوجيا

2020/10/22 | 19:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، مع عدم اليقين بشأن صفقة التحفيز الأمريكية.

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