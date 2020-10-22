قبل مباراة برشلونة.. تقارير تكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية لرونالدو

2020/10/22 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحافية إيطالية، الخميس، أن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا المستجد التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، جاءت إيجابية، قبل أقل من أسبوع على موعد مباراة فريقه ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، المقبل.

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