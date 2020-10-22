الكاظمي يحدد موقفه من الحشد الشعبي وملف التواجد الأميركي

2020/10/22 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الخميس 22-10-2020، موقف حكومته من الحشد الشعبي والتواجد الأجنبي في البلاد.

وذكر الكاظمي في تصريحات من العاصمة البريطانية لندن التي يزورها حالياً والتقى فيها عدد من المسؤولين، وتابعتها (بغداد اليوم)، قائلا :"‏سنعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه".

واضاف :"‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح"، مبينا أن "العراق بإمكانه أن يلعب دورا إيجابيا في تهدئة الصراع بالمنطقة".

واشار إلى أن "جولتنا الأوربية تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقاء وحلفاء ساهموا بالحرب على داعش"، مردفا :"تطوير أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية وهدفنا تذليل المشاكل وعلينا التحلي بالصبر".

ومضى الكاظمي بالقوى :"لا نريد الانجرار إلى أية صراعات في المنطقة"، لافتا إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى قوات عسكرية على الأرض".

وأكد الكاظمي في ذات الوقت إن ‏الحشد الشعبي مؤسسة وطنية عراقية.

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