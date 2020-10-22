كمين محكم.. اعتقال مطلوبة عملت في ’ديوان الحسبة’ بنينوى

2020/10/22 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على مطلوبة عملت في صفوف تنظيم داعش في محافظة نينوى.



وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2020)، إنه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، من إلقاء القبض على إحدى العناصر المنتمية إلى عصابات داعش الإرهابية، الصادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب".

واضاف، "حيث كانت تعمل في مايسمى ديوان الحسبة التابع إلى العصابات الإرهابية، وتم اعتقالها من خلال كمين محكم نفذته القوة أعلاه في ناحية الشورى الواقعة جنوب مدينة الموصل".

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