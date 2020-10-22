الكاظمي: لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة

2020/10/22 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان حكومته ‏ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تلبي مطالب وطموح العراقيين، مشيرا الى اننا لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة.

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية من العاصمة البريطانية لندن التي يزورها الآن ضمن جولته الاوربية التي شملت فرنسا والمانية ايضا، ونقلت تلك التصريحات وكالة الانباء العراقية، ان “‏هذه الجولة تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقاء وحلفاء ساهموا في الحرب على داعش”.

واضاف الكاظمي “‏سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه”، مشيرا الى انه “لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة، وبالإمكان أن يلعب العراق دورا إيجابيا في التهدئة”.

واكد، “‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح، ونبحث عن آلية لإيجاد فرص عمل لتطوير الاقتصاد العراقي”، منوها الى ان “العراق ليس بحاجة إلى قوات عسكرية على الأرض، و‏الحشد الشعبي مؤسسة وطنية عراقية”.

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