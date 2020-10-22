2020/10/22 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها سترد بالشكل “المشروع واللازم” على بيع الولايات المتحدة صواريخ، بقيمة مليار دولار، لتايوان، في الوقت الذي تصر بكين على مطالبها بالهيمنة على الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية كشفت، أمس الأربعاء، عن موافقتها على بيع تايوان 135 صاروخ أرض ـ جو، في خطوة قالت وزارة دفاع تايبيه إنها ستعزز قدراتها القتالية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

واتّهمت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، الخميس، بانتهاك اتفاقات وقعتها بكين وواشنطن في السبعينيات، وأسست للعلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جاو ليجيان، إن عملية البيع “ترسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية التي تدافع عن استقلال تايوان وتضر بشكل جدي بالعلاقات الصينية الأمريكية”.

وأكد أن بلاده “سترد بالشكل المشروع واللازم بناء على تطور الوضع”.

وكثّفت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان، منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ ـ وين، في 2016، والتي ترى أن الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، وليست جزءا من “الصين الواحدة”.

وخلال الشهور الأخيرة، خرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة متكررة أكثر من العادة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية.

وتقيم تايبيه علاقات دبلوماسية مع 15 حكومة فقط.



وتجنّبت الإدارات الأمريكية الثلاث السابقة إبرام صفقات سلاح باهظة الثمن مع تايبيه، خشية إثارة حفيظة بكين.

لكن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بدا أكثر جرأة في هذا الصدد، وسط شكوك حيال مدى التزامه بعلاقات بلاده الدفاعية مع تايوان، نظرا لتبنيه شعار “أمريكا أولا” وعلاقاته المتقلبة، التي اتسمت بالودية في أحيان كثيرة، مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين توجه تهديدا جديدا لواشنطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين توجه تهديدا جديدا لواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).