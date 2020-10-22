نصف الـشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا مهددة بالإفلاس

2020/10/22 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أظهر مسح أجرته شركة ماكينزي أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا قد تواجه الإفلاس في العام المقبل في حال عدم ارتفاع الإيرادات.

وتوقعت واحدة من كل 5 شركات في إيطاليا وفرنسا تقديم طلبات للإفلاس في غضون الأشهر الستة المقبلة حيث شمل المسح أكثر من 2200 شركة.

وتستمر المخاوف من استمرار تأثير جائحة كورونا مع توجه بعض الدول إلى إغلاق اقتصاداتها لمواجهة الأعداد المتزايدة في حالات الإصابة بالفيروس ما قد ينتج عنه خسارة في الوظائف وارتفاع في حالات التخلف عن السداد.

منذ بدأت معظم البلدان الأوروبية تحطّم أرقامها القياسية في عدد الإصابات اليومية الجديدة بـفيروس كورونا، لم يعد خبراء منظمة الصحة العالمية يتحدثون عن “الموجة الثانية” للوباء بقدر ما يتحدثون عن “القفزة الثالثة” للفيروس الذي ظهر للمرة الأولى أواخر ديسمبر في الصين، لينتقل منها إلى أوروبا ثم إلى أميركا، والآن مجدداً إلى القارة الأوروبية التي باتت قاب قوسين من العودة مرة أخرى لتكون البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس في العالم.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 41.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و127,177.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأودى الفيروس بأكثر من 250 ألف شخص في أوروبا، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس”.

وفي حين تفيد آخر البيانات بأن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا قد ازداد بنسبة 34% خلال الأسبوع الماضي وحده، مقابل زيادة لم تتجاوز 6% في القارة الأميركية خلال الفترة نفسها، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة بأسرع وقت ووضع كل الإمكانات لتعزيز المنظومات الصحية التي يتوقّع خبراء المنظمة أن تزداد عليها الضغوط في الأسابيع المقبلة، محذرا من الاحتمالات العالية بأن يتسارع سريان الفيروس في النصف الغربي من الكرة الأرضية مع اقتراب فصل الشتاء.

ولمواجهة الارتفاع المقلق في عدد حالات كوفيد-19 في قسم كبير من أوروبا والولايات المتحدة، نصح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين السلطات الاثنين بـ”وضع المخالطين في الحجر”.



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