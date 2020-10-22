النمط الإيطالي من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (2) - عبدالله تركماني

2020/10/22 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني لقد كان النظام الفاشي، في مرحلة ما بين الحربين، خروجاً عن التوصيف السابق للدولة القومية الإيطالية.



فقد جاء بمفاهيم وممارسات قومية جديدة تتمثل في:(أ)- أيديولوجيا رسمية شمولية تغطي جميع جوانب الحياة الإنسانية.(ب)- نظام حزب واحد يقوده الزعيم موسوليني.(ج)- نظام رقابة بوليسية صارمة.(د)- مراقبة جميع وسائل الإعلام ومركزتها في جهاز واحد للدعاية.(هـ)- تركيز جميع الوسائل العسكرية والأمني ......





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