منتخب شباب العراق يعزز صفوفه بنجم لاتسيو الإيطالي

2020/10/22 | 19:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوان محمد سيعزز صفوف شباب العراق بالمرحلة المقبلة (تويتر)

وجه مدرب منتخب العراق للشباب قحطان جثير، الدعوة إلى اللاعب المغترب شوان محمد الذي يلعب ضمن صفوف شباب لاتسيو الإيطالي، وذلك للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال جثير في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد العراقي: "وجهنا الدعوة للاعب شوان محمد لصفوف المنتخب، وذلك بعد متابعته وجمع المعلومات الكاملة عنه، ولكن يجب إكمال أوراق اللاعب الإدارية ليصبح جاهزاً لتمثيل منتخب شباب العراق بقادم الاستحقاقات".

وأضاف جثير "شوان محمد من مواليد روما عام 2003، وهو من أب عراقي وأم إيطالية، واللاعب يلعب في مركز خط الهجوم".

وأوضح مدرب منتخبنا الشبابي، أنه تمت دعوة 8 لاعبين مغتربين لصفوف المنتخب، أربعة منهم سيتواجدون مع المنتخب لخوض وديتي قطر خلال الشهر المقبل بعد إكمال أوراقهم الإدارية، وهم كل من الحارس نديم نادر عمر (فالكنبرغ السويدي)، وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الإنكليزي)، وعلي الحمادي (سوانزي ستي الإنكليزي) ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي).

ومن المقرر أن يتم انضمام اللاعبين الـ4 الأخرين بعد إنهاء أوراقهم الإدارية، وهم كل من علي باسل الموسوي (كوبنهاغن الدنماركي)، وأيسن إسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي) وشوان محمد (شباب لاتسيو الإيطالي).

يشار إلى أن المنتخب العراقي للشباب سيلاقي نظيره القطري ودياً في مناسبتين، وذلك بالعاشر والثالث عشر من الشهر المقبل في الدوحة.

ويستعد منتخب العراق لخوض العديد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، تحضيراً لنهائيات آسيا تحت 19 عاما، والتي ستقام في أوزبكستان بداية العام المقبل.

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