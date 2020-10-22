2020/10/22 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

نصب رجلان مسلحان خيمة خارج موقع اقتراع مبكر في سانت بيترسبرغ ، فلوريدا ، قائلين إنهما ارسلا الى المركز من قبل حملة ترامب.

ونقل موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المشرفة على مقاطعة بينيلاس جولي ماركوس قولها ” لقد اخبرني مسؤول الشرطة ان الشخصين كانا يرتديان الزي الامني وقالوا انهم ينتمون الى شركة امنية خاصة وقد تم تعيينهما من قبل حملة ترامب لمراقبة مركز الاقتراع “.

واضافت ” نحن نأخذ هذا الامر على محمل الجد لان ترهيب الناخبين وردعهم عن التصويت ، وإعاقة قدرة الناخب على الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات ، أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه بأي شكل من الاشكال ، لذلك توقعنا دخول العديد من الأشياء في هذه الانتخابات.



ليس فقط الأمن السيبراني ، ولكن الأمن المادي ، وكان لدينا خطة مطبقة ونفذنا تلك الخطة “.

من جانبه قال قائد الشرطة بوب جوالتيري إنه ” سيفعل كل ما يلزم لحماية صحة الانتخابات”، مضيفا ” “لا أريد التعمق في التفاصيل لأننا نحاول موازنة ذلك، لكنني سأقول إن الخطة مزيج من الأفراد النظاميين الذين سيكونون في المنطقة ، وسنستخدم أيضًا بعض الأفراد السريين فقط لمراقبة الوضع”.

واشار الى أن ” الحراس بعد ان اعترفا بانه تم ارسالهم الى مركز الاقتراع سيحاولون الخروج مرة اخرى في اليوم التالي ، لكننا سنحاول منعهما لأن من غير القانوني احضار سلاح الى مراكز الاقتراع “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحان ينصبان خيمة امام مركز اقتراع في فلوريدا تم ارسالهما من قبل ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحان ينصبان خيمة امام مركز اقتراع في فلوريدا تم ارسالهما من قبل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).