2020/10/22 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة لعمل الشركات البريطانية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، لاسيما في المجال الاقتصادي والأمني”.

وأشار الكاظمي، الى “مسعى الحكومة العراقية الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار، عبر التعاون الدولي مع شركائها في العالم”، مؤكدا أن “الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق، وحرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة للعمل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة لعمل الشركات البريطانية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة لعمل الشركات البريطانية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).