الخارجية العراقية في قبضة سياسي يحمل جنسيّة بريطانيّة

2020/10/22 | 19:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف وثيقة مسربة، عن منح سياسيّ عراقيّ صلاحيات مطلقة في وزارة الخارجية العراقية.

وحصل "التر عراق"، على نسخة من أمر وزاري يحمل توقيع الوزير فؤاد حسين، صدر في 18 تشرين الأول/أكتوبر، يشير إلى منح لقمان الفيلي صلاحيات استثنائية لإصدار القرارات نيابة عن الوزير.

ويشغل الفيلي حاليًا، صفة المشرف على مكتب وزير الخارجية، بعد أن شغل منصب المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وشغل الفيلي الذي يحمل الجنسيّة البريطانيّة، قبل ذلك، منصب سفير العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 سنوات.

واستند الأمر الوزاري الصادر عن فؤاد حسين، وفق الوثيقة، إلى أحكام المادة (2/ثانيًا) من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008.

ونص الأمر، على "تخويل السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي/ المشرف على مكتب الوزير، صلاحية إصدار التوجيهات كافة بالنيابة عنا في الأمور الإدارية والمسائل التي تتطلب توجيهًا مباشرًا في مركز الوزارة والبعثات في الخارج".

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