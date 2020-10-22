الكاظمي: ساعون لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار

2020/10/22 | 19:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، لاسيما في المجال الاقتصادي والأمني.

وأشار السيد الكاظمي، الى مسعى الحكومة العراقية الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار، عبر التعاون الدولي مع شركائها في العالم،

وأكد أن الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق، وحرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة للعمل.

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